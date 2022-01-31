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08:19 31.01.2022

Шымкент перешел в «желтую» зону

По данным Минздрава, 30 января в Шымкенте выявили 26 заболевших COVID-19. 30 января в «желтую» зону перешла и Кызылординская область, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, среди регионов Казахстана на 31 января 2022 года:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Шымкент, Кызылординская область;

  • в «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Коронавирус Казахстан 31 января

Фото: МВК по нераспространению КВИ

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