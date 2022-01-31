На Евро-2022 по футзалу наступило время четвертьфиналов

Также в ночь с 31 января на 1 февраля казахстанские фанаты футзала ждут выступления своей сборной. В 01:00 на голландский паркет выйдут команды Казахстана и Украины, чтобы разыграть одну из четырех путевок в полуфинал Евро-2022.

В матче с украинцами казахстанцы не смогут рассчитывать на дисквалифицированных Тайнана и Эдсона, плюс травмирован Азат Валиуллин. В случае успеха подопечные Кака в полуфинале сыграют с победителем поединка Россия – Грузия. Eще в одном четвертьфинале встречаются Испания и Словакия.

Конечно, поможет то, что Казахстан лишился трех игроков. Когда мы лишились четырех игроков, нам удалось стать еще сильнее. Так что все будет зависеть от их подготовки и реакции. Может быть, они смогут изменить свою стратегию, чтобы удивить нас. Они не единственные их сильные игроки, это команда мирового класса, которая практически всегда участвует в решающих стадиях крупных турниров. Тренер сборной Украины Александр Косенко

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