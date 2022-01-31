Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:03 31.01.2022

Как в Синьцзяне встречают Китайский Новый год

праздник Фото: pixabay
Один из самых любимых праздников в Китае – Китайский Новый год, также известный как Чуньцзе (Праздник весны).

Чтобы встретить Год Тигра, в Синьцзянском производственно-строительном корпусе (СПСК) организовали красочные народные гулянья.

Самым популярным народным танцевальным представлением является танец льва. Кроме того, широко распространены гребля на «сухопутной лодке», танец дракона и другие мероприятия.

Народные гулянья проходят в провинциях Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэнань, Ляонин, Ганьсу, Цинхай и других районах Китая.

В Синьцзянском производственно-строительном корпусе гулянья очень популярны. Рабочие с удовольствием принимают в них участие.

Синьцзянский производственно-строительный корпус (СПСК) был создан 7 октября 1954 года в соответствии с указом Мао Цзэдуна на базе различных военных групп (частей НОАК, войск Гоминьдана и других).

Во время культурной революции был ликвидирован. После ее окончания восстановлен (1981 год). Корпус является частью экономики Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Китай
Скончался актер Леонид Куравлев
30.01.2022
Для чего нужно отключать мобильный интернет на ночь, рассказал IT-специалист
30.01.2022
Низовая метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Казахстане
30.01.2022
Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России
30.01.2022
Анна Данилина не смогла выиграть дебютный Grand Slam
30.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости