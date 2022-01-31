Как в Синьцзяне встречают Китайский Новый год

Чтобы встретить Год Тигра, в Синьцзянском производственно-строительном корпусе (СПСК) организовали красочные народные гулянья.

Самым популярным народным танцевальным представлением является танец льва. Кроме того, широко распространены гребля на «сухопутной лодке», танец дракона и другие мероприятия.

Народные гулянья проходят в провинциях Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэнань, Ляонин, Ганьсу, Цинхай и других районах Китая.

В Синьцзянском производственно-строительном корпусе гулянья очень популярны. Рабочие с удовольствием принимают в них участие.

Синьцзянский производственно-строительный корпус (СПСК) был создан 7 октября 1954 года в соответствии с указом Мао Цзэдуна на базе различных военных групп (частей НОАК, войск Гоминьдана и других).

Во время культурной революции был ликвидирован. После ее окончания восстановлен (1981 год). Корпус является частью экономики Синьцзян-Уйгурского автономного района.

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