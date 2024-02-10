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Токаев поздравил Си Цзиньпина с Китайским Новым годом

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздником "Чуньцзе" – Новым годом по лунному календарю, сообщает Zakon.kz.
"Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы Ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного "золотого 30-летия" сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов", – говорится в телеграмме.

Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия и процветания.

Дата Нового года по лунному календарю уникальна. Она приходится на второе новолуние после 21 декабря – дня зимнего солнцестояния. В этом году Новый год по лунному календарю наступил 10 февраля.

Новый год по лунному календарю, часто именуют "китайским". Ведь именно там появился праздник, распространившийся потом в различные уголки Азии и в дальнейшем по всему миру.

В Китае этот праздник также известен как "Чуньцзе" или Праздник весны. Каждый год ассоциируется с определенным цветом и зодиакальным животным из 12, соответствующим одной из пяти стихий (вода, земля, металл, огонь и дерево).

10 февраля 2024 года Зеленый Деревянный Дракон сменит Черного Водяного Кролика. В китайской культуре Дракон символизирует удачу, успех, власть и благородство.

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