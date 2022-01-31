Мохамед Салах вывел сборную Египта в полуфинал Кубка Африки по футболу

Основное время матча между Египтом и Марокко завершилось ничьей – 1:1. Первыми счет открыли марокканцы, отличился хавбек Софьян Буфал. Египтяне ответили голом форварда Мохамеда Салаха, он же в овертайме отдал результативный пас Трезеге, который стал автором победного мяча. Теперь в полуфинале 3 февраля сборная Египта сыграет с хозяевами Кубка Африки – Камеруном.

Другую полуфинальную пару составят Сенегал и Буркина-Фасо. Сенегальцы обыграли Экваториальную Гвинею в матче 1/4 финала КАН – 3:1, а дружина из Буркина-Фасо победила Тунис – 1:0.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам – подарок +300% к первому пополнению.