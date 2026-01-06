Салах забил третий гол на Кубке Африки и вывел Египет в 1/4 финала турнира
На Кубке африканских наций по футболу стали известны еще два участника четвертьфинала. Одной из этих сборных объявлена египетская дружина, где лидером является форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщает Zakon.kz.
К этому часу 33-летний нападающий забил три мяча в трех матчах текущего Кубка Африки. Минувшей ночью вингер "фараонов" поразил ворота команды Бенина в дополнительное время (3:1) и подарил путевку своим коллегам в четвертьфинал турнира.
В другом поединке 1/8 финала этих соревнований футболисты Нигерии разгромили представителей Мозамбика со счетом 4:0.
Заключительные места за выход в 1/4 финала КАН-2025 вечером 6 января разыграют сборные Алжира и ДР Конго, а также Кот-д`Ивуар и Буркина-Фасо.
Обладателями первых путевок списка лучшей восьмерки данного турнира чуть ранее стали команды Марокко, Камеруна, Мали и Сенегала.
