Спорт

Салах забил третий гол на Кубке Африки и вывел Египет в 1/4 финала турнира

Футбол Гол Кубок Африки, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:13 Фото: Instagram/caf_online
На Кубке африканских наций по футболу стали известны еще два участника четвертьфинала. Одной из этих сборных объявлена египетская дружина, где лидером является форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщает Zakon.kz.

К этому часу 33-летний нападающий забил три мяча в трех матчах текущего Кубка Африки. Минувшей ночью вингер "фараонов" поразил ворота команды Бенина в дополнительное время (3:1) и подарил путевку своим коллегам в четвертьфинал турнира.

В другом поединке 1/8 финала этих соревнований футболисты Нигерии разгромили представителей Мозамбика со счетом 4:0.

Заключительные места за выход в 1/4 финала КАН-2025 вечером 6 января разыграют сборные Алжира и ДР Конго, а также Кот-д`Ивуар и Буркина-Фасо.

Обладателями первых путевок списка лучшей восьмерки данного турнира чуть ранее стали команды Марокко, Камеруна, Мали и Сенегала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Последние
Популярные
