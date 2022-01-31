Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:13 31.01.2022

Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

назначение Фото: nationalbank.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев назначен акимом Алматы, сообщает Zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на официальном сайте Акорды.

Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан, – говорится в указе.

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы.

В 1993 году окончил Алматинский энергетический институт, а также Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности «Инженер электронной техники».

Трудовой стаж:

· менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);

· заместитель директора МП «Вега» (1994);

· заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);

· директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);

· заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997 – 08.1997);

· председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997 – 03.1998);

· советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998 – 07.1998);

· член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999 – 07.2001);

· вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998 – 02.2000);

· вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000 – 11.2001);

· председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011 – 08.2002);

· председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002 – 06.2003);

· министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003 – 04.2004);

· министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004 – 09.2006);

· министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012 – 01.2013);

· министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013 – 06.08.2014; переназначен с 04.04.2014);

· министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен с 30.04.2015 – 06.05.2016);

· председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016 – 08.2017);

· заместитель премьер-министра Республики Казахстан (29.08.2017 – 02.2019);

· председатель Национального банка Республики Казахстан (с 25.02.2019).

До Досаева должность акима Алматы занимал Бакытжан Сагинтаев. Он был назначен на эту должность 28 июня 2019 года.

Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Сагинтаев Бакытжан Алматы
Низовая метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Казахстане
30.01.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки значительно снизилось в Казахстане
31.01.2022
Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России
30.01.2022
Более 15 тысяч долларов попытался незаконно вывезти казахстанец в Грузию
30.01.2022
Президент расширил полномочия госсекретаря РК
31.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости