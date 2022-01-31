Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

Указ о назначении опубликован на официальном сайте Акорды.

Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан, – говорится в указе.

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алматы.

В 1993 году окончил Алматинский энергетический институт, а также Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности «Инженер электронной техники».

Трудовой стаж:

· менеджер МНПП «Искер» (1993-1994);

· заместитель директора МП «Вега» (1994);

· заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996);

· директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997);

· заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997 – 08.1997);

· председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (08.1997 – 03.1998);

· советник премьер-министра Республики Казахстан (03.1998 – 07.1998);

· член Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (12.1999 – 07.2001);

· вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (07.1998 – 02.2000);

· вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2000 – 11.2001);

· председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (11.2011 – 08.2002);

· председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002 – 06.2003);

· министр финансов Республики Казахстан, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане (06.2003 – 04.2004);

· министр здравоохранения Республики Казахстан (04.2004 – 09.2006);

· министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (09.2012 – 01.2013);

· министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (16.01.2013 – 06.08.2014; переназначен с 04.04.2014);

· министр национальной экономики Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен с 30.04.2015 – 06.05.2016);

· председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (05.2016, переизбран с 11.07.2016 – 08.2017);

· заместитель премьер-министра Республики Казахстан (29.08.2017 – 02.2019);

· председатель Национального банка Республики Казахстан (с 25.02.2019).

До Досаева должность акима Алматы занимал Бакытжан Сагинтаев. Он был назначен на эту должность 28 июня 2019 года.