10:55 31.01.2022
Акциз по некоторым импортируемым товарам планируют снизить до 10%
Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в правила определения дополнительного перечня импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, сообщает Zakon.kz.
В частности, в дополнительном перечне импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, предусматривается снижение порогового уровня с 30 до 10%.
«Цель проекта и сроки ожидаемых результатов: позволит усовершенствовать регулирование внешнеторговой деятельности в части применения торговых мер в отношении третьих стран», – говорится в пояснении.
Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 февраля 2022 года.