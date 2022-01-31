Акциз по некоторым импортируемым товарам планируют снизить до 10%

В частности, в дополнительном перечне импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, предусматривается снижение порогового уровня с 30 до 10%.

«Цель проекта и сроки ожидаемых результатов: позволит усовершенствовать регулирование внешнеторговой деятельности в части применения торговых мер в отношении третьих стран», – говорится в пояснении.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 февраля 2022 года.