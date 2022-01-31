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Законодательство РК
10:55 31.01.2022

Акциз по некоторым импортируемым товарам планируют снизить до 10%

акциз на импортируемые товары снизят Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в правила определения дополнительного перечня импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в дополнительном перечне импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, предусматривается снижение порогового уровня с 30 до 10%.

«Цель проекта и сроки ожидаемых результатов: позволит усовершенствовать регулирование внешнеторговой деятельности в части применения торговых мер в отношении третьих стран», – говорится в пояснении.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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