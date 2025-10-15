#АЭС в Казахстане
Обновлены правила определения перечня импортируемых подакцизных товаров

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 09:01 Фото: freepik
Правительство постановлением от 10 октября 2025 года утвердило Правила определения дополнительного перечня импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный орган формирует дополнительный перечень товаров, подлежащих обложению акцизами по стране происхождения, на основе данных анализа динамики и структуры импорта товаров в Казахстан по итогам полугодия на уровне шести знаков Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

При этом в случае рассмотрения однородных товаров импорт может рассматриваться на уровне четырех знаков ТН ВЭД ЕАЭС.

Дополнительный перечень состоит из:

- товаров с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС на уровне шести или четырех знаков, одновременно соответствующих следующим критериям:

  • товары, в структуре импорта которых на долю определенной страны приходится 10% и более от общего объема импорта указанных товаров в Республику Казахстан за рассматриваемый период, при этом стоимостный объем импорта из указанных стран должен превышать 10 тысяч долларов США;
  • товары, показывающие увеличение объемов импорта в натуральном выражении (или в дополнительных единицах измерения) в рассматриваемом периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- наименований стран, на долю импорта которых приходится 10% и более от общего объема импорта указанных товаров в РК за рассматриваемый период.

Также установлено, что при формировании дополнительного перечня учитываются экономическая целесообразность применения акциза в отношении импорта конкретного товара или обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных РК.

Проект дополнительного перечня направляется для согласования в заинтересованные государственные органы РК.

По итогам согласования с заинтересованными госорганами проект дополнительного перечня выносится на рассмотрение Межведомственной комиссии РК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Указывается, что дополнительный перечень утверждает уполномоченный орган при наличии рекомендательного решения Межведомственной комиссии.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Одновременно с этим утратит силу постановление правительства РК от 20 апреля 2018 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
