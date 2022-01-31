Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:27 31.01.2022

Четыре казахстанских теннисиста улучшили положение в мировом рейтинге

Теннис Рейтинг ATP-WTA Фото: ktf.kz
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали новые рейтинги лучших игроков мира на 31 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Самый ощутимый взлет в мировом рейтинге совершила Анна Данилина – финалистка Открытого Чемпионата Австралии. Она официально стала первой ракеткой Казахстана в парном разряде и 25-м номером в женской мировой классификации, у нее в активе 2903 очка. Перед австралийскими турнирами Данилина стояла на 75-й строчке.

Теннис Рейтинг ATP

Фото: Instagram/yevseyevdenis

У мужчин рейтингового прогресса добился Михаил Кукушкин, который теперь 166-я ракетка мира. Тимофей Скатов поднялся на 17 ступенек и занимает 236-е место. Благодаря успешному выступлению на турнире в Литве, улучил свое место в рейтинге Денис Евсеев. Алматинский теннисист поднялся на 42 пункта и расположился на 351-й позиции.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Кукушкин Михаил Австралия
Скончался актер Леонид Куравлев
30.01.2022
Для чего нужно отключать мобильный интернет на ночь, рассказал IT-специалист
30.01.2022
Низовая метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Казахстане
30.01.2022
Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России
30.01.2022
Анна Данилина не смогла выиграть дебютный Grand Slam
30.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости