Четыре казахстанских теннисиста улучшили положение в мировом рейтинге

Самый ощутимый взлет в мировом рейтинге совершила Анна Данилина – финалистка Открытого Чемпионата Австралии. Она официально стала первой ракеткой Казахстана в парном разряде и 25-м номером в женской мировой классификации, у нее в активе 2903 очка. Перед австралийскими турнирами Данилина стояла на 75-й строчке.

Фото: Instagram/yevseyevdenis

У мужчин рейтингового прогресса добился Михаил Кукушкин, который теперь 166-я ракетка мира. Тимофей Скатов поднялся на 17 ступенек и занимает 236-е место. Благодаря успешному выступлению на турнире в Литве, улучил свое место в рейтинге Денис Евсеев. Алматинский теннисист поднялся на 42 пункта и расположился на 351-й позиции.

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