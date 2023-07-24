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Казахстанский теннисист обновил личный рекорд в мировом рейтинге

Казахстанский теннисист Александр Недовесов обновил личный рекорд в мировом рейтинге Фото: ktf.kz
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленные версии рейтингов в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на 26 строчку, Тимофей Скатов занимает 136 место, Михаил Кукушкин – 229, Бейбит Жукаев – 270, Дмитрий Попко – 375, Евсеев – 412.

В парном разряде Александр Недовесов, благодаря победе на турнире серии АТР-250, поднялся на 45 позицию, тем самым, обновив личный рекорд. До этого у казахстанца лучшим показателем было 48 место в мировом рейтинге. Андрей Голубев расположился на 82 строчке.

У женщин: Елена Рыбакина сохранила за собой третье место, Юлия Путинцева поднялась на 58 строчку, Гозаль Айнитдинова – 543, Аружан Сагандыкова – 1052.

В парном разряде: Анна Данилина осталась на 25 позиции. Жибек Куламбаева улучшила положение на семь пунктов, занимая теперь 179 место.

Актуальные рейтинги АТР и WTA всегда доступны в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Ранее Новак Джокович объявил о снятии с турнира серии "Мастерс" в Торонто. 

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