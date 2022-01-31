Президент расширил полномочия госсекретаря РК

Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:

координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;

Госсекретарь также:

1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;

2) по поручению главы государства представляет его интересы:

в отношениях с Парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;

по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

консультативно-совещательных органов при главе государства:

Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;

Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;

Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;

Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;

Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;

Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;

Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;