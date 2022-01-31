Президент расширил полномочия госсекретаря РК
Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:
по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;
координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;
курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;
координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».
Госсекретарь также:
1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;
2) по поручению главы государства представляет его интересы:
в отношениях с Парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;
в международных отношениях;
по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;
консультативно-совещательных органов при главе государства:
Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;
Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;
Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;
Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;
Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;
Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;
Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;
Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;
Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;
4) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, 5 января 2022 года указом президента госсекретарем РК назначен Ерлан Карин.