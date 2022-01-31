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Законодательство РК
12:04 31.01.2022

Президент расширил полномочия госсекретаря РК

полномочия госсекретаря РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом от 25 января 2022 года внес изменения в полномочия государственного секретаря Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Помимо прежних функций, теперь госсекретарь также:

  1. по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;

  2. координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

  3. курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

  4. координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Госсекретарь также:

1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;

2) по поручению главы государства представляет его интересы:

  • в отношениях с Парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;

  • в международных отношениях;

3) координирует деятельность:

  • по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

  • консультативно-совещательных органов при главе государства:

  • Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;

  • Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

  • Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;

  • Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;

  • Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;

  • Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;

  • Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;

  • Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;

  • Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

4) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 5 января 2022 года указом президента госсекретарем РК назначен Ерлан Карин.

Лариса Черненко
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