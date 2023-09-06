Токаев расширил полномочия Высшей аудиторской палаты РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 31 августа 2023 года, которым внес изменения и дополнения в положение о Высшей аудиторской палате РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в положение о Высшей аудиторской палате пункт 13, определяющий полномочия палаты, дополнен несколькими подпунктами:

проводить аудит средств местного бюджета по поручению президента РК и его Администрации, по обращениям государственных органов, ревизионных комиссий, физических и юридических лиц, а также по информации правоохранительных органов. Решение о проведении аудита средств местного бюджета по обращениям государственных органов, ревизионных комиссий, физических и юридических лиц, а также по информации правоохранительных органов принимается на заседании Высшей аудиторской палаты большинством голосов с последующим уведомлением Администрации Президента РК;

пересматривать по поручению президента РК и его Администрации, а также по решению Высшей аудиторской палаты итоги аудита органов государственного аудита и финансового контроля, за исключением материалов аудита, по которым имеются вступившие в законную силу судебные акты;

размещать в единой базе данных по государственному аудиту и финансовому контролю материалы государственного аудита и финансового контроля, за исключением материалов государственного аудита и финансового контроля уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, содержащих охраняемую законом тайну, в сроки, установленные законодательством РК;



информировать Администрацию президента РК в рамках предоставляемой ежеквартальной информации о работе Высшей аудиторской палаты о проведении пересмотра итогов аудита органов государственного аудита и финансового контроля.



Также документ дополнен подпунктом о том, что использовать активы Национального банка РК, доверительное управление пенсионными активами только с согласия или по поручению президента Казахстана.



Вместе с тем говорится, что контроль за соблюдением стандартов государственного аудита и финансового контроля ревизионными комиссиями, уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту и службами внутреннего аудита проводится для признания результатов проведенного ими государственного аудита.



Для признания результатов государственного аудита ревизионных комиссий, уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту и служб внутреннего аудита организуют проведение контроля за соблюдением ими стандартов государственного аудита и финансового контроля.



Указ вводится в действие со дня его подписания.