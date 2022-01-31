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12:41 31.01.2022

В Латвии перевернулся автобус с футболистами

Футбол ДТП Автобус Фото: Instagram/fk_rfs
Автобус с игроками латвийского клуба РФШ перевернулся в результате аварии после товарищеского матча, сообщает Zakon.kz.

Возвращаясь с контрольного матча из столицы Финляндии Хельсинки, автобус клуба попал в ДТП. Недалеко от Риги он столкнулся с автомобилем на встречной полосе, передает пресс-служба клуба. Хотя скорость была невысокой, из-за погодных условий избежать столкновения не удалось. После удара автобус вылетел с дороги и упал в кювет.

Футбол Авария ФК РФШ

Фото: Instagram/fk_rfs

Помогая друг другу, игрокам и персоналу команды удалось выбраться из автобуса через аварийный люк. Троим на месте оказали помощь, позднее они были доставлены в больницу. Многие находились в шоковом состоянии после аварии, никто не погиб и не получил серьезных травм.

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