Экскурсионный автобус перевернулся в Турции

18 октября на трассе Аксарай – Анкара перевернулся автобус с людьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Milliyet, авария произошла около 07:00 недалеко от села Аджипынар в регионе Каппадокия.

Фото: milliyet

Экскурсионным автобусом управлял 55-летний Нурхан Хазер.

Фото: milliyet

Автобус вышел из-под контроля водителя, врезался в ограждение и перевернулся после того, как его протащили на 90 м.

Фото: milliyet

"Погибли шесть человек, 34 человека получили ранения", – говорится в публикации.

Днями ранее в аэропорту Антальи у самолета при посадке разорвалось колесо шасси.