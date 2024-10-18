Экскурсионный автобус перевернулся в Турции
Фото: milliyet
18 октября на трассе Аксарай – Анкара перевернулся автобус с людьми, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание Milliyet, авария произошла около 07:00 недалеко от села Аджипынар в регионе Каппадокия.
Фото: milliyet
Экскурсионным автобусом управлял 55-летний Нурхан Хазер.
Фото: milliyet
Автобус вышел из-под контроля водителя, врезался в ограждение и перевернулся после того, как его протащили на 90 м.
Фото: milliyet
"Погибли шесть человек, 34 человека получили ранения", – говорится в публикации.
Днями ранее в аэропорту Антальи у самолета при посадке разорвалось колесо шасси.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript