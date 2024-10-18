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Экскурсионный автобус перевернулся в Турции

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 04:55 Фото: milliyet
18 октября на трассе Аксарай – Анкара перевернулся автобус с людьми, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание Milliyet, авария произошла около 07:00 недалеко от села Аджипынар в регионе Каппадокия.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 04:55

Фото: milliyet

Экскурсионным автобусом управлял 55-летний Нурхан Хазер.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 04:55

Фото: milliyet

Автобус вышел из-под контроля водителя, врезался в ограждение и перевернулся после того, как его протащили на 90 м.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 04:55

Фото: milliyet

"Погибли шесть человек, 34 человека получили ранения", – говорится в публикации.

Днями ранее в аэропорту Антальи у самолета при посадке разорвалось колесо шасси.

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