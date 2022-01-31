В Казахстане задержаны руководители трех управлений сельского хозяйства

Антикоррупционной службой задержаны руководитель УСХ по ВКО Гайламазян В., заместитель руководителя УСХ по Жамбылской области Кулкеева Е. и заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Изимтаев Б. Антикоррупционная служба

В чем конкретно они подозреваются, не сообщается. В Антикоре отметили, что иная информация не подлежит разглашению.