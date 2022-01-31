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13:32 31.01.2022

В Казахстане задержаны руководители трех управлений сельского хозяйства

Задержания в Казахстане Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба задержала руководителей управлений сельского хозяйства Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой задержаны руководитель УСХ по ВКО Гайламазян В., заместитель руководителя УСХ по Жамбылской области Кулкеева Е. и заместитель руководителя УСХ по Мангистауской области Изимтаев Б. Антикоррупционная служба

В чем конкретно они подозреваются, не сообщается. В Антикоре отметили, что иная информация не подлежит разглашению.

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