В Астане арестовали главу Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства
Фото: freepik
В столице антикоррупционная служба пресекла преступную деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.
"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – рассказали в Антикоре.
Антикоррупционная служба озвучит подробности ареста 15 ноября.
Ранее стало известно, что антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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