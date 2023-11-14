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В Астане арестовали главу Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства

В Астане арестовали главу Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Фото: freepik
В столице антикоррупционная служба пресекла преступную деятельность руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, сообщает Zakon.kz.
"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу", – рассказали в Антикоре.

Антикоррупционная служба озвучит подробности ареста 15 ноября.

Ранее стало известно, что антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 

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Анастасия Стативкина
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