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Законодательство РК
14:06 31.01.2022

Утвержден список стран, с которыми есть договор об избежании двойного налогообложения

список стран об избежании двойного налогообложения Фото: pixabay
Министр финансов приказом от 20 декабря 2021 года утвердил список стран, с которым вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Номинальная ставка налога на прибыль в этих странах составляет более 75%.

В список вошла 41 страна, в том числе:

  1. Австрийская Республика;

  2. Соединенные Штаты Америки;

  3. Республика Армения;

  4. Азербайджанская Республика;

  5. Республика Беларусь;

  6. Королевство Бельгия;

  7. Федеративная Республика Германия;

  8. Государство Япония;

  9. Итальянская Республика;

  10. Исламская Республика Иран;

  11. Республика Ирландия;

  12. Королевство Испания;

  13. Канада;

  14. Республика Корея;

  15. Китайская Народная Республика;

  16. Великое Герцогство Люксембург;

  17. Малайзия;

  18. Королевство Нидерландов;

  19. Королевство Норвегия;

  20. Республика Польша;

  21. Российская Федерация;

  22. Республика Сингапур;

  23. Республика Таджикистан;

  24. Турецкая Республика;

  25. Туркменистан;

  26. Украина;

  27. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии;

  28. Республика Индия;

  29. Финляндская Республика;

  30. Французская Республика;

  31. Королевство Швеция.

Полный список можно посмотреть здесь.

Приказ вступил в силу со дня подписания.

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