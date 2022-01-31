Утвержден список стран, с которыми есть договор об избежании двойного налогообложения
Номинальная ставка налога на прибыль в этих странах составляет более 75%.
В список вошла 41 страна, в том числе:
Австрийская Республика;
Соединенные Штаты Америки;
Республика Армения;
Азербайджанская Республика;
Республика Беларусь;
Королевство Бельгия;
Федеративная Республика Германия;
Государство Япония;
Итальянская Республика;
Исламская Республика Иран;
Республика Ирландия;
Королевство Испания;
Канада;
Республика Корея;
Китайская Народная Республика;
Великое Герцогство Люксембург;
Малайзия;
Королевство Нидерландов;
Королевство Норвегия;
Республика Польша;
Российская Федерация;
Республика Сингапур;
Республика Таджикистан;
Турецкая Республика;
Туркменистан;
Украина;
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии;
Республика Индия;
Финляндская Республика;
Французская Республика;
Королевство Швеция.
Полный список можно посмотреть здесь.
Приказ вступил в силу со дня подписания.