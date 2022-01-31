Утвержден список стран, с которыми есть договор об избежании двойного налогообложения

Номинальная ставка налога на прибыль в этих странах составляет более 75%.

В список вошла 41 страна, в том числе:

Австрийская Республика; Соединенные Штаты Америки; Республика Армения; Азербайджанская Республика; Республика Беларусь; Королевство Бельгия; Федеративная Республика Германия; Государство Япония; Итальянская Республика; Исламская Республика Иран; Республика Ирландия; Королевство Испания; Канада; Республика Корея; Китайская Народная Республика; Великое Герцогство Люксембург; Малайзия; Королевство Нидерландов; Королевство Норвегия; Республика Польша; Российская Федерация; Республика Сингапур; Республика Таджикистан; Турецкая Республика; Туркменистан; Украина; Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии; Республика Индия; Финляндская Республика; Французская Республика; Королевство Швеция.

Полный список можно посмотреть здесь.

Приказ вступил в силу со дня подписания.