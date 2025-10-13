#АЭС в Казахстане
Право

Утвержден список стран, с которыми Казахстан договорился об избежании двойного налогообложения

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, СВМДА, флаги стран СВМДА, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:41 Фото: akorda.kz
Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года утвердил список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, в список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, вошли 40 государств:

  • Австрийская Республика
  • Соединенные Штаты Америки
  • Республика Армения
  • Азербайджанская Республика
  • Республика Беларусь
  • Королевство Бельгия
  • Социалистическая Республика Вьетнам
  • Федеративная Республика Германия
  • Государство Япония
  • Итальянская Республика
  • Исламская Республика Иран
  • Королевство Испания
  • Канада
  • Республика Корея
  • Китайская Народная Республика (кроме в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)
  • Латвийская Республика
  • Великое Герцогство Люксембург
  • Малайзия
  • Монголия
  • Королевство Нидерландов
  • Королевство Норвегия
  • Исламская Республика Пакистан
  • Республика Польша
  • Российская Федерация
  • Румыния
  • Королевство Саудовская Аравия
  • Республика Сингапур
  • Словацкая Республика
  • Республика Словения
  • Турецкая Республика
  • Украина
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • Республика Индия
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Республика Хорватия
  • Чешская Республика
  • Королевство Швеция
  • Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов):
  • Аргау
  • Берн
  • Тичино
  • Цюрих
  • Эстонская Республика.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2027 года включительно.

Ранее действовавший список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, и поправки к нему утрачивают силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
