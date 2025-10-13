Утвержден список стран, с которыми Казахстан договорился об избежании двойного налогообложения
Фото: akorda.kz
Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года утвердил список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.
Так, в список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, вошли 40 государств:
- Австрийская Республика
- Соединенные Штаты Америки
- Республика Армения
- Азербайджанская Республика
- Республика Беларусь
- Королевство Бельгия
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Федеративная Республика Германия
- Государство Япония
- Итальянская Республика
- Исламская Республика Иран
- Королевство Испания
- Канада
- Республика Корея
- Китайская Народная Республика (кроме в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)
- Латвийская Республика
- Великое Герцогство Люксембург
- Малайзия
- Монголия
- Королевство Нидерландов
- Королевство Норвегия
- Исламская Республика Пакистан
- Республика Польша
- Российская Федерация
- Румыния
- Королевство Саудовская Аравия
- Республика Сингапур
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Турецкая Республика
- Украина
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Республика Индия
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Чешская Республика
- Королевство Швеция
- Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов):
- Аргау
- Берн
- Тичино
- Цюрих
- Эстонская Республика.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2027 года включительно.
Ранее действовавший список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, и поправки к нему утрачивают силу.
