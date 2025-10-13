Утвержден список стран, с которыми Казахстан договорился об избежании двойного налогообложения

Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года утвердил список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, в список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, вошли 40 государств:

Австрийская Республика

Соединенные Штаты Америки

Республика Армения

Азербайджанская Республика

Республика Беларусь

Королевство Бельгия

Социалистическая Республика Вьетнам

Федеративная Республика Германия

Государство Япония

Итальянская Республика

Исламская Республика Иран

Королевство Испания

Канада

Республика Корея

Китайская Народная Республика (кроме в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг)

Латвийская Республика

Великое Герцогство Люксембург

Малайзия

Монголия

Королевство Нидерландов

Королевство Норвегия

Исламская Республика Пакистан

Республика Польша

Российская Федерация

Румыния

Королевство Саудовская Аравия

Республика Сингапур

Словацкая Республика

Республика Словения

Турецкая Республика

Украина

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Республика Индия

Финляндская Республика

Французская Республика

Республика Хорватия

Чешская Республика

Королевство Швеция

Швейцарская конфедерация (только в части следующих кантонов):

Аргау

Берн

Тичино

Цюрих

Эстонская Республика.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2027 года включительно.

Ранее действовавший список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки корпоративного подоходного налога в РК, и поправки к нему утрачивают силу.