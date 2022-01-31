Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы

Сергазиева Айнура Камидуллаевна назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, говорится в распоряжении.

20 января Берик Беркимбаев был назначен замглавы Агентства по делам госслужбы. В тот же день Марат Дауешов освобожден от должности зампредседателя Агентства по делам госслужбы Республики Казахстан.