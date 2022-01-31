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Законодательство РК
15:24 31.01.2022

Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы

Айнура Сергазиева Фото: instagram/aineka_sergaziyeva
Распоряжением главы государства Айнура Сергазиева назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает Zakon.kz.

Сергазиева Айнура Камидуллаевна назначена заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, говорится в распоряжении.

20 января Берик Беркимбаев был назначен замглавы Агентства по делам госслужбы. В тот же день Марат Дауешов освобожден от должности зампредседателя Агентства по делам госслужбы Республики Казахстан.

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