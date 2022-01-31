17:27 31.01.2022
Тренер сборной РК по футзалу: Украина умеет терпеть и не сдается
Фото: Instagram/kazfutsal
31 января на чемпионате Европы 2022 года по футзалу стартуют игры четвертьфинальной стадии с участием казахстанской дружины, сообщает Zakon.kz.
Наставник сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака перед ответственным и непростым поединком с командой Украины высказал свое мнение.
В сегодняшней игре без Тайнана и Эдсона будет тяжело, но будет Альберт Акбаликов. Что касается Чингиза, он сейчас едет в Амстердам, сдавать тест. Если сдаст отрицательный, то будет доступен. Но вы поймите, он сидел все это время в номере, у них с этим строго. Посмотрим на его форму. Если все будет нормально – он будет играть в матче обязательно, я надеюсь на это.Главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака
Если казахстанская дружина не сможет рассчитывать на некоторых лидеров, то Украина, наоборот, усилилась четырьмя игроками основного состава.
По матчам предварительного раунда, в том числе с чемпионами мира – португальцами, Украина показала себя очень хорошо, сборная обучена и очень организована. Они держат уровень своей украинской школы, очень хорошая команда. Пауло Рикардо Кака
Помощник Кака по сборной Сергей Коридзе в свое время играл за украинскую команду.
Он играл на родине 15-20 лет назад, что он сейчас может сказать? Он знает больше секретов нашей сборной, нежели сборной Украины. Он может почувствовать то же, что и Кака, когда играл против Бразилии. Чуть дрогнет сердце в трогательный момент, когда играет гимн, но не больше. Он говорит то же самое, что мы все знаем – Украина умеет терпеть и не сдается.Пауло Рикардо Кака
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