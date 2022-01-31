Тренер сборной РК по футзалу: Украина умеет терпеть и не сдается

Наставник сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака перед ответственным и непростым поединком с командой Украины высказал свое мнение.

В сегодняшней игре без Тайнана и Эдсона будет тяжело, но будет Альберт Акбаликов. Что касается Чингиза, он сейчас едет в Амстердам, сдавать тест. Если сдаст отрицательный, то будет доступен. Но вы поймите, он сидел все это время в номере, у них с этим строго. Посмотрим на его форму. Если все будет нормально – он будет играть в матче обязательно, я надеюсь на это. Главный тренер сборной Казахстана Пауло Рикардо Кака

Если казахстанская дружина не сможет рассчитывать на некоторых лидеров, то Украина, наоборот, усилилась четырьмя игроками основного состава.

По матчам предварительного раунда, в том числе с чемпионами мира – португальцами, Украина показала себя очень хорошо, сборная обучена и очень организована. Они держат уровень своей украинской школы, очень хорошая команда. Пауло Рикардо Кака

Помощник Кака по сборной Сергей Коридзе в свое время играл за украинскую команду.

Он играл на родине 15-20 лет назад, что он сейчас может сказать? Он знает больше секретов нашей сборной, нежели сборной Украины. Он может почувствовать то же, что и Кака, когда играл против Бразилии. Чуть дрогнет сердце в трогательный момент, когда играет гимн, но не больше. Он говорит то же самое, что мы все знаем – Украина умеет терпеть и не сдается. Пауло Рикардо Кака

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