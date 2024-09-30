Главный тренер сборной РК по футзалу о поражении: Мы получили то, что заслужили

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака взял на себя вину за поражение на чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, он назвал причины произошедшего.

"Мы получили то, что заслужили. Сегодня мы были далеки от своего уровня. Я полностью беру на себя ответственность, что не смог завести команду, что не смог найти правильный подход во время игры. Сегодня один из худших матчей в истории нашей сборной. Три дня я получил слово "молодцы", а сегодня мы вообще не заслужили такую поддержку болельщиков. Будем работать дальше. Жизнь на этом не заканчивается. Нет никаких индивидуальных ошибок. Я как тренер команды, как лидер команды заслуживаю все негативные комментарии", – заявил тренер.

Кроме того, прокомментировал поражение и 38-летний капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита.

"Первый тайм играли хорошо. А второй... Аргентина – такая команда, которая ждет такие моменты и не прощает. Забили два гола, потом пенальти, после чего игра вышла из-под нашего контроля. Надо держать голову выше. Мы хорошо сыграли на этом ЧМ. Горжусь всеми батырами, которые были на поле. Мы семья. Для меня это последний ЧМ. Не все в моих руках. Хочу поблагодарить весь народ Казахстана. Даже проигрывая 1:6, все поддерживали нас до последней секунды. Обригадо, Бразил. Рахмет, Казахстан! У меня пока есть здоровье на отборочный цикл и Евро-2026. Следующий Евро – Игита еще в Казахстане, а вот следующий ЧМ – это очень далеко от меня", – сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу. Казахстанцы проиграли со счетом 1:6.