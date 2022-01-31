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Законодательство РК
18:19 31.01.2022

Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя Комитета культуры Минкультуры

минкульты Фото: primeminister.kz
Экс-глава Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК переходит на новую должность, передает Zakon.kz.
Приказом министра культуры и спорта Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич освобожден от должности председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Пресс-служба премьер-министра РК

Абдуалиев родился в 1975 году в Алматинской области. 

Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, Алматинскую академию экономики и статистики, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 

Трудовую деятельность начал в 1996 году вокалистом Алматинской областной филармонии им. Суюнбая.  В разные годы работал в РГКП «Қазақконцерт», РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова», РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы», РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова», РГКП «Казахская государственная филармония им. Жамбыла». 

В 2016-2018 гг. — руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области. 

В 2018-2019 гг. — заместитель акима Алматинской области. 

С августа 2019 по июнь 2021 года — ректор РГУ «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова».

В июне 2021 года назначен председателем Комитета культуры МКС.

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