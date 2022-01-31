Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя Комитета культуры Минкультуры

Приказом министра культуры и спорта Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич освобожден от должности председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Пресс-служба премьер-министра РК

Абдуалиев родился в 1975 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, Алматинскую академию экономики и статистики, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году вокалистом Алматинской областной филармонии им. Суюнбая. В разные годы работал в РГКП «Қазақконцерт», РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова», РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы», РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова», РГКП «Казахская государственная филармония им. Жамбыла».

В 2016-2018 гг. — руководитель управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

В 2018-2019 гг. — заместитель акима Алматинской области.

С августа 2019 по июнь 2021 года — ректор РГУ «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова».

В июне 2021 года назначен председателем Комитета культуры МКС.