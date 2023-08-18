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Дастан Рыспеков освобожден от должности главы Комитета индустрии туризма МКС РК

Дастан Рыспеков освобожден от должности председателя Комитета индустрии туризма Фото: gov.kz
Приказом министра культуры и спорта РК Дастана Адаевича Рыспекова освободили от должности председателя Комитета индустрии туризма МКС РК, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства РК, освобождение Дастана Рыспекова от должности связано в связи с переходом на другую работу.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы. С 2007 по 2016 год работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2016-2018 годах был директором департамента бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером АО "НК "Астана ЭКСПО-2017". В 2018-2019 годах руководил Управлением предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области. С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2020 года до освобождения от должности занимал пост председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

В апреле Дастан Рыспеков отчитывался о росте прибыли казахстанских гостиниц.

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