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19:03 31.01.2022

В Актау задержан мужчина, находившийся в розыске

Задержанный Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Столичная полиция задержала мужчину, который был в международном розыске. Он являлся заместителем директора ТОО «Nur-AvtoKz». Его подозревают в мошенничестве, передает Zakon.kz.

Полиция Нур-Султана сообщает, что с сентября 2021 года к ним обратилось порядка 280 жителей столицы с заявлениями о том, что руководство компании обманным путем завладело их деньгами и автомашинами.

Сотрудники установили, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договоры о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб клиентам составил свыше 3 млрд тенге.

Было начато расследование по статье «Мошенничество».

В ходе досудебного расследования подозреваемый в мошенничестве 35-летний директор ТОО в октябре 2021 года скрылся от органов следствия. Его объявили в розыск.

Следственный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения «содержание под стражей».

Во время розыскных мероприятий мужчина был задержан и водворен в ИВС города Актау. Проводится расследование.

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