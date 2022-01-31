В Актау задержан мужчина, находившийся в розыске

Полиция Нур-Султана сообщает, что с сентября 2021 года к ним обратилось порядка 280 жителей столицы с заявлениями о том, что руководство компании обманным путем завладело их деньгами и автомашинами.

Сотрудники установили, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключало с гражданами договоры о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Деньги покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб клиентам составил свыше 3 млрд тенге.

Было начато расследование по статье «Мошенничество».

В ходе досудебного расследования подозреваемый в мошенничестве 35-летний директор ТОО в октябре 2021 года скрылся от органов следствия. Его объявили в розыск.

Следственный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения «содержание под стражей».

Во время розыскных мероприятий мужчина был задержан и водворен в ИВС города Актау. Проводится расследование.