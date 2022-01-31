Мужчина бросил двухлетнего ребенка в алматинской больнице и скрылся

Во второй детской больнице остался без присмотра ребенок двух лет. Находится там с сентября, и родители его оттуда не забирают. Об этом сообщила мне знакомая, работающая там. Юрист клиники данным вопросом до сих пор не занялся. Можно ли придать огласке данное обстоятельство, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию и помочь малышу обрести дом. Подписчица Instagram-группы @zhaloby.almaty

Выяснилось, что 22 сентября полицейские на пересечении улиц Саина и Райымбека нашли мужчину с ребенком и доставили в Управление полиции Ауэзовского района.

Мужчина представился отцом ребенка, но не смог предоставить на него документы. Сказал, что приехал из Жамбылской области, поселка Мерке. Мать ребенка бросила, уехала в неизвестном направлении, а ему с ребенком проживать было негде. При этом он сказал, что ребенок не документирован. Мать не делала документы. Начальник отдела ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматы Жанна Шонжанова

Малыша определили на обследование и лечение в детскую городскую клиническую больницу №2. Между тем предполагаемый отец пообещал, что пока ребенок будет госпитализирован, он оформит все необходимые документы. Однако в итоге пропал. Как уточняется, полицейские неоднократно выезжали в район, но найти мужчину так и не смогли.

Лишить родительских прав мать и отца невозможно, так как нет свидетельства о рождении. Ведется поиск реальных родителей малыша.

Сообщается также, что вскоре орган опеки Ауэзовского района самостоятельно решит вопрос с получением свидетельства о рождении. После чего малыша переведут в специализированный дом ребенка.