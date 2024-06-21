Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка в Астане

Фото: Zakon.kz

В Казнете распространилась информация о смерти двухлетнего ребенка в Астане. В убийстве подозревают няню малыша, сообщает Zakon.kz.

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