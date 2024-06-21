Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребенка в Астане
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространилась информация о смерти двухлетнего ребенка в Астане. В убийстве подозревают няню малыша, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию подтвердили Zakon.kz в Департаменте полиции столицы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – прокомментировали в полиции.
Известно, что ребенок умер в результате удушья.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области полицейские зарегистрировали уголовное дело по факту ранения ребенка.
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