Почему черный чай полезен для гипертоников

Как пишет rg.ru, 19 пациентов пили либо черный чай, либо плацебо дважды в день в течение восьми дней. Перед чаепитием, а также через один, два, три и четыре часа после ученые замеряли показатели артериального давления испытуемых и индекс жесткости их сосудов.

Выяснилось, что по сравнению с плацебо после употребления черного чая индекс жесткости уменьшился. Также чай снижал систолическое и диастолическое кровяное давление и предотвращал рост гипертонии после нагрузки. Причем эффект проявлялся в течение часа после употребления.

Уточняется, что несколько клинических и экспериментальных данных указывают на то, что чай может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения функции эндотелия и снижения уровня АД. Это может существенно повлиять на ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями.