Чем полезен грейпфрут для гипертоников и диабетиков
Она отметила в беседе с aif.ru, что в Израиле провели исследования, которые показали, что нарингенин действует практически как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа.
"Диабет развивается из-за того, что клетки организма теряют способность воспринимать инсулин, который сами же вырабатывают. Лекарства заставляют клетки потреблять его. По аналогичному принципу работает нарингенин", – отметила врач.
Нарингенин содержится, прежде всего, в белых перегородках грейпфрута, объяснила Денисова. Лучше не счищать их при употреблении фрукта. В грейпфруте есть и другие полезные вещества, например, калий. Он помогает нормализовать давление и ритм сердца.
Людям с язвенной болезнью, воспалением кишечника, печени, поджелудочной железы или желчного пузыря грейпфрут следует употреблять с осторожностью. Кроме того, нельзя запивать грейпфрутовым соком обезболивающие, антидепрессанты, антибиотики, гормональные противозачаточные препараты и некоторые другие лекарства. Содержащееся в нем вещество фуранокумарин может снизить их эффективность.
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