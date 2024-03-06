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Чем полезен грейпфрут для гипертоников и диабетиков

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 00:52 Фото: pixabay
Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что содержащееся в грейпфруте вещество нарингенин помогает выводить из организма избыток холестерина, а также снижает уровень сахара в крови, что помогает гипертоникам и диабетикам, сообщает Zakon.kz.

Она отметила в беседе с aif.ru, что в Израиле провели исследования, которые показали, что нарингенин действует практически как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа.

"Диабет развивается из-за того, что клетки организма теряют способность воспринимать инсулин, который сами же вырабатывают. Лекарства заставляют клетки потреблять его. По аналогичному принципу работает нарингенин", – отметила врач.

Нарингенин содержится, прежде всего, в белых перегородках грейпфрута, объяснила Денисова. Лучше не счищать их при употреблении фрукта. В грейпфруте есть и другие полезные вещества, например, калий. Он помогает нормализовать давление и ритм сердца.

Людям с язвенной болезнью, воспалением кишечника, печени, поджелудочной железы или желчного пузыря грейпфрут следует употреблять с осторожностью. Кроме того, нельзя запивать грейпфрутовым соком обезболивающие, антидепрессанты, антибиотики, гормональные противозачаточные препараты и некоторые другие лекарства. Содержащееся в нем вещество фуранокумарин может снизить их эффективность.

Ранее медики рассказали, что нужно есть, чтобы давление было в норме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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