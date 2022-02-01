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Законодательство РК
01:50 01.02.2022

Работник Amazon украл компьютерные комплектующие на $273 тысячи

коробки Фото: pixabay
Операционный менеджер склада Amazon в Шарлотте (штат Северная Каролина) Дуглас Райт-младший обворовывал работодателя в период с июня 2020 года по сентябрь 2021-го, передает Zakon.kz.

Как сообщают vesti.ru, чтобы получить жесткие диски и процессоры, мужчина использовал внутренний допуск.

На суде менеджер признался, что отправлял украденные товары по почте себе домой, а затем перепродавал их оптовикам в Калифорнии. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 250 тыс. долларов.

Дата вынесения приговора пока не назначена.

В период пандемии Amazon оказалась в центре нескольких скандалов об изнурительных условиях труда. Сотрудники компании жаловались на переработки, травмоопасность рабочих мест и недоукомплектованные смены, из-за которых они не могли делать 10-минутные перерывы на отдых.

Елена Беляева
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