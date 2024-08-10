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Более 40 тысяч кубометров стройматериалов украл работник песчаного карьера в ВКО

Работника песчаного карьера судили за кражу стройматериалов в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 14:24 Фото: pixabay
Сотрудник карьера украл более 40 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси в ВКО, передает Zakon.kz.

С апреля 2020 года житель села Уланского работал мастером участка на одном из местных карьеров, где с 2023 года вели добычу песчано-гравийной смеси, которая используется в дорожном строительстве, пишет YK-news.kz. Добытый стройматериал в объеме 40 586 кубометров передали на баланс компании в целях дальнейшего использования для ремонта дороги. Однако он был украден.

Во время следствия выяснилось, что мастер участка, пользуясь правом свободного прохода на территорию хранилища, вывез свыше 40 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси. Сельчанин признался, что стройматериалы продавал за полцены случайным покупателям. Таким образом он нанес предприятию убыток в сумме около 1,5 млн тенге.

При оглашении приговора суд принял во внимание, что это первое преступление обвиняемого, также учтено его раскаяние в содеянном. Сельчанина приговорили к 1,5 года ограничения свободы. Ему предстоит в полном объеме возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию.

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