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Законодательство РК
06:12 01.02.2022

Закон о защите минимального дохода должников вступил в силу в России

Алименты Россия долг Фото: pixabay
Новый российский закон не коснется алиментщиков, он не распространяется на случаи возмещения ущерба, компенсации морального вреда, сообщает Zakon.kz.

В России вступил в силу закон, в соответствии с которым сумма в размере прожиточного минимума при списании негосударственных долгов граждан будет оставаться неприкосновенной, сообщает РБК.

С 1 февраля часть зарплаты должника в размере прожиточного минимума не будет взыскиваться по исполнительным документам, для этого нужно подать заявление в отделение Федеральной службы судебных приставов.

Нововведение не коснется алиментщиков. Также закон не распространяется на случаи возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

Данияр Кунафин
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