Возмещение морального вреда: как туристу защитить свои права

В Комитете по защите прав потребителей рассказали, в каком случае турист может требовать возмещения морального вреда, сообщает Zakon.kz.

С наступлением сезона отпусков многие казахстанцы покупают турпутевки. Однако люди часто недовольны предоставленным отдыхом.

Туристы нередко сталкиваются с проблемами как во время, так и после своего путешествия. Чтобы знать свои права, необходимо ознакомиться с некоторыми статьями закона "О защите прав потребителей".

Ниже рассмотрим ситуацию, в которую попадают отдыхающие.

В сентябре в одном из туристических агентств мужчина приобрел путевку на Иссык-Куль в пансионат "Лучезарное побережье" на 5 дней. Согласно путевке гарантировалось проживание в пансионате и трехразовое питание. По приезду оказалось, что никаких мест на данную фирму не было забронировано. После разговора с директором фирмы были обещаны равноценные номера на турбазе "Иссык-Куль". Но турбаза "Иссык-Куль" предоставила жилье, где не было ни воды, ни других условий для отдыха. В этот же день мужчина решил вернуться и отказаться от услуг турфирмы. По приезду в город он отправился в турфирму, где ему выплатили материальные расходы, стоимость путевки, обратный проезд без каких-либо извинений со стороны сотрудников. Отпуск был испорчен по вине турфирмы. В возмещении морального вреда мужчине было отказано.

Можно ли требовать возмещения морального вреда после того, как выплатили материальный ущерб?

Согласно статье 7 Закона "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на надлежащее качество оказываемых работ и услуг, а также на возмещение причиненного ущерба.

Статья 17 Закона "О туристической деятельности" предусматривает оказание туристических услуг на основании договора. Договор на туристическое обслуживание заключается в письменной форме (в случае, приведенном выше, – путевка).

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона "О туристической деятельности" турист вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых исходили при заключении договора.

"К существенным изменениям обстоятельств относятся: ухудшение условий путешествия, изменение сроков путешествия", – отметили в Комитете.

Согласно законодательству Казахстана и договорным отношениям, потребитель имеет право на возмещение всех убытков, в том числе морального вреда, в случае невыполнения условий туристической путевки.

Ранее в Минторговли разъяснили, можно ли проносить на базы отдыха свою еду и напитки.

