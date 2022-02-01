Испытания назальной вакцины от COVID-19 не показали нежелательных реакций

Никаких нежелательных реакций у добровольцев, которые испытывают назальную вакцину против коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, нет. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, передает РИА Новости.

Она уточнила, что пока добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент.

По словам Смолярчук, уже привито шесть человек, всего в рамках исследования планируется иммунизировать 100 добровольцев.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. Исследования проводятся на базе четырех медицинских учреждений.