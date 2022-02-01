Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:57 01.02.2022

Испытания назальной вакцины от COVID-19 не показали нежелательных реакций

Назальная вакцина Фото: pixabay
Клинические испытания назальной вакцины от центра Гамалеи одобрило Министерство здравоохранения России в середине октября 2021 года. Уже привито шестеро добровольцев, сообщает Zakon.kz.

Никаких нежелательных реакций у добровольцев, которые испытывают назальную вакцину против коронавируса, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, нет. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, передает РИА Новости.

Она уточнила, что пока добровольцам введена только первая доза, через 21 день после первой вакцинации им будет введен второй компонент.

По словам Смолярчук, уже привито шесть человек, всего в рамках исследования планируется иммунизировать 100 добровольцев.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. Исследования проводятся на базе четырех медицинских учреждений.

Новость по теме

Назальная вакцина позволит увеличить интервал для ревакцинации - эксперт

Данияр Кунафин
Россия COVID-19
Число заболевших COVID-19 за сутки значительно снизилось в Казахстане
31.01.2022
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
31.01.2022
Президент расширил полномочия госсекретаря РК
31.01.2022
Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы
31.01.2022
Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы
31.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости