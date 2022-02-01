Нигматулин: Работа в Мажилисе – важный и ответственный период в моей жизни

Выступая перед депутатским корпусом, Нурлан Нигматулин высказался о своей деятельности в Мажилисе почти за 10 лет своей работы в должности председателя Мажилиса, подчеркнув при этом, что для решения задач, поставленных президентом страны, председателем Nur Otan Касым-Жомартом Токаевым, в т.ч. и перед парламентской фракцией партии, требуется и обновление кадрового состава.

Это было очень насыщенное, ответственное время, когда каждое законодательное решение предопределяло дальнейшее развитие страны. И сегодня я хотел бы выразить слова искренней благодарности, прежде всего, Елбасы, основателю партии Nur Otan Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, нынешнему главе государства, председателю нашей партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное мне доверие. За то, что все эти годы, работая на различных политических должностях, я всегда ощущал поддержку и внимание руководства нашей страны. Отдельные слова благодарности нашим избирателям, которые все эти годы доверяли нам представлять их интересы в парламенте страны. Конечно, хочу выразить искренние слова благодарности депутатам всех трех созывов за нашу совместную работу. Нурлан Нигматулин

Отдельные слова благодарности Нурлан Нигматулин адресовал представителям политических партий, как представленных, так и не представленных в Мажилисе, представителям гражданского общества, неправительственных организаций, экспертного сообщества.

По словам Нурлана Нигматулина, в процессе работы удалось выстроить конструктивный диалог при обсуждении законопроектов.

Поблагодарив представителей СМИ за взаимодействие, Нурлан Нигматулин подчеркнул активный и объективный характер освещения законодательной деятельности депутатов, а также публикацию материалов, которые способствовали решению многих актуальных вопросов.

Эти годы останутся в моем сердце как одни из самых значимых и важных в моей жизни, - подчеркнул Нурлан Нигматулин, пожелав депутатскому корпусу успехов в реализации всех задач и реформ, осуществляемых сегодня президентом страны.

1 февраля ЦИК внес представление о прекращении полномочий депутата Мажилиса — председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина.