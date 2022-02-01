«Астана» потерпела шестое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Перед матчем с поляками в расписании казахстанцев была пауза в полтора месяца, свой последний матч в рамках Единой лиги «Астана» провела еще 19 декабря. Это не могло не сказаться на функциональной подготовке дружины Дарко Руссо.

В первой половине матча хозяева паркета были сильнее гостей. В третьем периоде оба коллектива набрали одинаковое количество очков. Только в последнем отрезке игры казахстанцы были сильнее, но это не помогло им. «Зелена Гура» взяла вверх в этом поединке – 91:83 (26:18, 22:20, 23:23, 20:22).

Больше всех отличился в составе «Астаны» Энтони Хики, набрав в свой актив 33 очка. Следующий матч столичный клуб проведет в гостях – встреча с московским ЦСКА запланирована на 13 февраля.

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