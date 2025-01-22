"Астана" потерпела 26-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Казахстанская команда "Астана" крупно проиграла "Енисею" в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился со счетом 63:78.

Самым результативным в составе "Астаны" стал Дэниэл Утоми, который набрал 15 очков.

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Таким образом, "Астана" еще не выигрывала в этом сезоне и проиграла 26- й матч подряд.

Столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане.