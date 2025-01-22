"Астана" потерпела 26-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ
Фото: pbcastana.kz
Казахстанская команда "Астана" крупно проиграла "Енисею" в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает Zakon.kz.
Поединок завершился со счетом 63:78.
Самым результативным в составе "Астаны" стал Дэниэл Утоми, который набрал 15 очков.
Таким образом, "Астана" еще не выигрывала в этом сезоне и проиграла 26- й матч подряд.
Столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее стало известно, что вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане.
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