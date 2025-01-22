#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
527.58
546.15
5.29
Спорт

"Астана" потерпела 26-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетбол, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 05:40 Фото: pbcastana.kz
Казахстанская команда "Астана" крупно проиграла "Енисею" в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился со счетом 63:78.

Самым результативным в составе "Астаны" стал Дэниэл Утоми, который набрал 15 очков.

Таким образом, "Астана" еще не выигрывала в этом сезоне и проиграла 26-й матч подряд.

Столичный клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Казахстана продолжит карьеру в Азербайджане.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанского тренера передумали выгонять из сборной за допинг
Спорт
06:40, Сегодня
Казахстанского тренера передумали выгонять из сборной за допинг
Лига Чемпионов: итоги седьмого тура
Спорт
03:20, 22 января 2025
Лига Чемпионов: итоги седьмого тура
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: