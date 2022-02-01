Стандарты для застройки городов в Казахстане утвердят в июне – Ускенбаев

Ускенбаев напомнил, что главой государства в Послании 2021 года обозначена необходимость создания новых стандартов комплексной застройки городов.

В связи с этим министерством уже разработана первая редакция стандартов качественного планирования территории городов и направлена на согласование в госорганы и организации. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, стандарты станут простым и наглядным пособием проектирования компактной застройки с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

Данные стандарты планируем утвердить в июне. Каирбек Ускенбаев

Министр добавил, что с учетом этих стандартов акиматам необходимо выработать комплексный подход к поэтапной реконструкции инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и благоустройства, разработав и утвердив поквартальные/порайонные планы с финансированием из различных источников местного и республиканского бюджетов, займов, частных инвестиций.