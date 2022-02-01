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Законодательство РК
11:18 01.02.2022

Стандарты для застройки городов в Казахстане утвердят в июне – Ускенбаев

Застройка, стандарты, утверждение, сроки Фото: Сайт премьер-министра РК
На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что первая редакция стандартов качественного планирования территории городов уже разработана, а сами стандарты утвердят в июне 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Ускенбаев напомнил, что главой государства в Послании 2021 года обозначена необходимость создания новых стандартов комплексной застройки городов.

В связи с этим министерством уже разработана первая редакция стандартов качественного планирования территории городов и направлена на согласование в госорганы и организации.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, стандарты станут простым и наглядным пособием проектирования компактной застройки с учетом формирования привлекательных и комфортных общественных пространств, развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

Данные стандарты планируем утвердить в июне.Каирбек Ускенбаев

Министр добавил, что с учетом этих стандартов акиматам необходимо выработать комплексный подход к поэтапной реконструкции инженерной инфраструктуры, жилищного фонда и благоустройства, разработав и утвердив поквартальные/порайонные планы с финансированием из различных источников местного и республиканского бюджетов, займов, частных инвестиций.

На сегодня мы планируем начать реализацию пилотных проектов концепции развития городской инфраструктуры крупных населенных пунктов страны.Глава МИИР РК
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