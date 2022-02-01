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Законодательство РК
10:49 01.02.2022

Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации президента

Акорда Фото: Акорда
Указом главы государства Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает Zakon.kz.
Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности руководителя Администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, – говорится в указе.

Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984), инженер-механик;

· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991);

· Казахская государственная академия управления (1999), экономист.

Трудовой стаж:

· слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);

· инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

· ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

· представитель правительства РК в Парламенте РК (02.1999 – 06.2003);

· заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (10.2001 – 06.2003);

· вице-министр транспорта и коммуникаций РК (06.2003 – 02.2006);

· председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК(02.2006 – 03.2007);

· заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра – представитель правительства в Мажилисе, парламенте (2007 – 02.2012);

· руководитель Канцелярии премьер-министра РК (02.02.2012 – 03.2017);

· аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019 – 09.2019);

· руководитель Администрации президента РК (с 18.09.2019).

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