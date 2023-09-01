Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП

Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП Фото: Zakon.kz
Указом главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобождены от должности шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента РК;

Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК;

Балаева Аида Галымовна от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК;

Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству;

Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК;

Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря Президента РК. 

Также помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева освободили от должностей. 

Читайте также

Гулзат Кобенова возглавила Комитет высшего и послевузовского образования

Помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева освободили от должностей

Кто лишился должностей в АП из-за сокращения четырех отделов

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Прямая трансляция Послания президента
Видео Послания президента
Можно ли ездить в Казахстане с правами, полученными в другой стране
Действительны ли в Казахстане водительские права, полученные в другой стране
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления