Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП
Сулейменов Тимур Муратович от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента РК;
Жиенбаев Ержан Нурланович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК;
Балаева Аида Галымовна от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК;
Казыхан Ержан Хозеулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК – Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству;
Баспаев Ернар Женисович от должности заместителя Руководителя Администрации Президента РК;
Желдибай Руслан Султанулы от должности заместителя Руководителя Администрации Президента – пресс-секретаря Президента РК.
Также помощников президента Асета Исекешева и Канатбека Жайсанбаева освободили от должностей.