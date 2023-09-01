Токаев освободил от должности шестерых заместителей руководителя АП

Фото: Zakon.kz

Указом главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан освобождены от должности шесть человек, сообщает Zakon.kz.

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