Изменились правила формирования ИИН для иностранцев

В частности, изменился перечень документов, необходимых для оформления ИИН.

При обращении через Государственную корпорацию необходимо:

заявление установленной формы; документ, удостоверяющий личность. Если в нем отсутствует написание установочных данных (ФИО, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию перевода документа; нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя иностранца.

При обращении через портал:

электронный запрос, удостоверенный ЭЦП представителя заявителя; электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранца. В случае, если в нем отсутствует написание установочных данных (ФИО, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию перевода документа; нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя иностранца.

Кроме того, внесено дополнение о том, что выдача готовых документов при обращении через Госкорпорацию осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронных документов из сервиса цифровых документов, либо документов представителя, действующего на основании документа, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2022 года.