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Законодательство РК
10:51 01.02.2022

Изменились правила формирования ИИН для иностранцев

правила выдачи ИИН иностранцам Фото: Zakon.kz
Приказом МВД РК от 26 января 2022 года внесены изменения в правила оказания госуслуги «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК», сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился перечень документов, необходимых для оформления ИИН.

При обращении через Государственную корпорацию необходимо:

  1. заявление установленной формы;

  2. документ, удостоверяющий личность. Если в нем отсутствует написание установочных данных (ФИО, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию перевода документа;

  3. нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя иностранца.

При обращении через портал:

  1. электронный запрос, удостоверенный ЭЦП представителя заявителя;

  2. электронная копия документа, удостоверяющего личность иностранца. В случае, если в нем отсутствует написание установочных данных (ФИО, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию перевода документа;

  3. нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя иностранца.

Кроме того, внесено дополнение о том, что выдача готовых документов при обращении через Госкорпорацию осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронных документов из сервиса цифровых документов, либо документов представителя, действующего на основании документа, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2022 года.

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