МВД подготовило новые правила формирования ИИН иностранцам
Фото: Zakon.kz
МВД подготовило Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – выдача дубликатов Регистрационного свидетельства через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
Кроме того, при формировании ИИН иностранцев проведена интеграция информационных систем ИС "ЦОН" с ЕИС "Беркут" в интересах обеспечения единообразия установочных данных в Национальных реестрах.
В этой связи исключается необходимость перевода паспортов иностранных граждан.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript