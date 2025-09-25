МВД подготовило новые правила формирования ИИН иностранцам

МВД подготовило Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – выдача дубликатов Регистрационного свидетельства через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Кроме того, при формировании ИИН иностранцев проведена интеграция информационных систем ИС "ЦОН" с ЕИС "Беркут" в интересах обеспечения единообразия установочных данных в Национальных реестрах.

В этой связи исключается необходимость перевода паспортов иностранных граждан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.