Право

МВД подготовило новые правила формирования ИИН иностранцам

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 14:29 Фото: Zakon.kz
МВД подготовило Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – выдача дубликатов Регистрационного свидетельства через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Кроме того, при формировании ИИН иностранцев проведена интеграция информационных систем ИС "ЦОН" с ЕИС "Беркут" в интересах обеспечения единообразия установочных данных в Национальных реестрах.

В этой связи исключается необходимость перевода паспортов иностранных граждан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 октября.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: