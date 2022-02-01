10:54 01.02.2022
Дарига Назарбаева находится в отпуске без содержания — помощник
Фото: пресс-cлужба Мажилиса РК
Депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева все еще находится в отпуске без содержания, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказала помощник депутата Жанна Ермекова.
Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.Жанна Ермекова
В середине января стало известно, что Дарига Назарбаева до конца месяца будет находиться в отпуске.
Ранее СМИ писали, что депутат Мажилиса Дарига Назарбаева заболела коронавирусной инфекцией.