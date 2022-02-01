Дарига Назарбаева находится в отпуске без содержания — помощник

Об этом рассказала помощник депутата Жанна Ермекова.

Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Жанна Ермекова

В середине января стало известно, что Дарига Назарбаева до конца месяца будет находиться в отпуске.

Ранее СМИ писали, что депутат Мажилиса Дарига Назарбаева заболела коронавирусной инфекцией.