Сменят около тысячи директоров школ — Аймагамбетов рассказал о будущей ротации

Для эффективного использования профессионального потенциала и управленческого опыта руководителей будет внедрена ротация директоров школ и с 2022 года полностью реализована. В текущем году около тысячи директоров будут ротированы. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов

Кроме того, будет разработана специальная программа по привлечению лучших педагогов. По словам министра, наибольшая потребность в кадрах в Атырауской, Мангистауской, Туркестанской и Алматинской областях. Поэтому в эти регионы ежегодно будут привлекать педагогов.

Напомним, 11 января на заседании Мажилиса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать специальную программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.