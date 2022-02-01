11:27 01.02.2022
Сменят около тысячи директоров школ — Аймагамбетов рассказал о будущей ротации
Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на заседании правительства рассказал, сколько директоров школ попадут под ротацию в 2022 году, передает корреспондент Zakon.kz.
Для эффективного использования профессионального потенциала и управленческого опыта руководителей будет внедрена ротация директоров школ и с 2022 года полностью реализована. В текущем году около тысячи директоров будут ротированы. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов
Кроме того, будет разработана специальная программа по привлечению лучших педагогов. По словам министра, наибольшая потребность в кадрах в Атырауской, Мангистауской, Туркестанской и Алматинской областях. Поэтому в эти регионы ежегодно будут привлекать педагогов.
Напомним, 11 января на заседании Мажилиса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать специальную программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.