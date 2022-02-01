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12:58 01.02.2022

А если завтра не будет? – в США готовятся к празднованию Дня сурка

Сурок Фото: pixabay
Люди узнали о существовании Дня сурка после просмотра одноименного фильма, сообщает Zakon.kz.

Фраза «день сурка» часто используется в обществе. Нередко можно услышать о том, как скучно протекают дни человека; о том, что его будни напоминают «день сурка». Под «днем сурка» подразумеваются повседневность, лишенная какого-либо разнообразия, повторяющиеся события. О настоящем американском празднике, который так и называется – День сурка, большинство жителей планеты узнало после просмотра одноименного фильма.

День сурка – праздник в США и в Канаде, который ежегодно отмечается 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Согласно поверьям, если сурок не видит свою тень и спокойно покидает нору, весна будет ранней. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то он пугается и прячется обратно к себе в нору. Это значит, что зима будет длиться еще шесть недель. Несмотря на то, что этот праздник пользуется популярностью, власти США и Канады не сделали его государственным. Но это не мешает американцам и канадцам с размахом отмечать День сурка. Во многих поселениях и городах США и Канады проводятся фестивали, посвященные суркам-метеорологам. На празднестве можно посетить различные мероприятия, принять участие в  конкурсах и приобрести сувениры.

История праздника

Аналогичный праздник – День ежа – существовал в Древнем Риме, отмечали его 2 февраля. Прогноз длительности зимы основывался на поведении разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. В Северной Германии в этот период пробуждались барсуки, по их поведению судили о наступлении весны. В Северной Америке, где не водятся ежи и барсуки, роль метеоролога досталась суркам. В США этот праздник впервые начали отмечать в 1886 году, а сурок, живущий в горах Пенсильвании, стал самым первым официальным «метеорологом».

В наше время насчитывается семь более известных в мире сурков-метеорологов: Фил из Панксутони, Уайртонский Вилли, Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка, Шубинакадский Сэм, Бальзакский Билли, Сурок Джимми и Генерал Беарегард Ли.

Наргиз Рахимжан
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