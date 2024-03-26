Как справиться с "Днем сурка"

Знаменитый американский фильм дал название психологическому состоянию, в котором могут оказаться многие благополучные люди. Zakon.kz узнал, как выйти из ловушки тотального покоя и рутины, и вновь обрести радость жизни.

Людям свойственно испытывать плохое настроение и психологическую усталость, но эти состояния не должны долго длиться. Особенно странно, если человек испытывает ощущение безнадежности и рутины, находясь в зоне комфорта. Именно пребывание в постоянной зоне комфорта специалисты считают той ловушкой, которая приводит к "дню сурка". Человек начинает чувствовать себя застрявшим в бесконечно повторяющемся цикле, из которого нельзя выбраться.

Существует несколько признаков, указывающих на то, что "день сурка" наступил: ощущение однообразия жизни, отсутствие новых впечатлений;

нет желания что-либо делать, ощущение, что все закончилось и ничего больше не будет;

ощущение бесконечно тянущегося времени, словно один нескончаемый день;

внутренне нежелание пробовать что-то новое и неизвестное, избегание любых перемен;

ежедневно повторяющийся шаблон поведения;

отсутствие увлечений;

чувство утраты времени.

Специалисты считают, что причинами подобного состояния могут быть, как работа – не приносящая удовлетворения, так и семейная жизнь – где каждый сам по себе, и формально исполняет какие-то обязанности. Если у человека нет каких-то занятий и увлечений, приносящих положительные эмоции, то ежедневная рутина сделает свое дело.

Как справится с рутиной и опустошением

Первым и важным этапом для исправления ситуации служит желание человека изменить ситуацию, а так же понимание того, что психологическое состояние возникло из-за привычек и шаблонов поведения, которые он сам укоренил. Помочь перестроиться могут несколько упражнений.

Плюс и минус. Очень часто люди склоны не замечать хорошего в своей жизни, а все внимание направлять на негатив. Из-за перекоса у человека возникает ощущение, что все плохо и безнадежно. Для того, чтобы увидеть реальность, необходимо честно ответить себе на вопрос: что хорошо, а что плохо. Возьмите чистый лист бумаги, разделить его по палам, и сверху столбца напишите: "плюс" - "минус". Распределяем по столбцам все, что произошло за день. Например, "Муж довез до работы" - это плюс, "Начальник отругал за срыв срока" - это минус, "Мама согласилась на выходных посидеть с детьми, пока вы будете в бассейне" - это плюс, и т.д. Когда, все события дня будут перечислены и отсортированы, вас удивит, как много хорошего произошло, а вы не заметили, и помнили только случай с начальником.

Список незавершенных дел. Другой прием – доделать все накопившиеся и не завершенные дела. Старые задачи вытягивают из человека энергию, провоцируют чувство вины, и мешают планировать новые. Лучше выписать все недоделанные дела на листе бумаги, и пункт за пунктом переделать их, вычеркивая каждый раз из списка. Простое действие, которое принесет невероятную радость и облегчение душе.

Замена на хорошее. Главная цель данного приема – высвободить время и силы для положительных эмоций, реализации давних планов, или досуга, заменив ими ежедневную рутину. Психологи рекомендуют начать вести дневник, и записывать в него все дела за день: от самых мелких – чистка зубов и умывание, до глобальных – помощь с переездом родственникам. Лучше вести записи от двух недель до месяца и больше. Это позволит точнее проанализировать наработанные годами шаблоны поведения и привычки.

Следующий этап – ответить себе, от каких дел или занятий можно легко отказаться, а какие можно делегировать другим членам семьи или наемным работникам. Например, по традиции вы квартиру убираете сами, это съедает много времени и сил в ваш выходной день. При этом у вас хорошие доходы и вы можете позволить себе нанять уборщицу. Делегировав уборку квартиры наемному работнику, у вас появится много времени на выходных, чтобы провести его с подружками в кафе или сходить на выставку, о которой давно мечтали. Подобным образом, вы сделали замену "рутины" на "положительные эмоции". Другой вариант, не требующий финансов: вместо того, чтобы ходить по супермаркетам и тащить тяжелые сумки с покупками, закажите доставку. В результате высвобождается время, к примеру, на просмотр любимого фильма в кругу семьи. Это общий принцип действия приема замены.

Позитивный настрой. Для реализации этого метода необходимо использовать дневник, чтобы записывать в него все дела и мечты, приносящие радость. Источники положительных эмоций нужно разделить на три группы: маленькие радости, на которые не потребуется много времени и сил. К примеру, принятие пенной ванны, чашка любимого кофе, прогулка и т.д. Средние дела – на них понадобиться выделить время и скромный бюджет. Пример, премьера в театре, отправиться в гости к институтской подруге, живущей в соседнем городе, принять участие в благотворительной акции и т.д. Третья категория источника радости – большие дела. К примеру, планы на отпуск еще до поездки способны улучшить настроение. Выбор маршрута, городов, погружение в атмосферу дальних стран – уже это поднимает настроение. Начинать менять жизнь лучше с малых дел – это не потребует больших усилий и придаст уверенности, сделайте для себя какую-то малость, и получите удовольствие. Все радостные дела можно расставит в ежедневнике на месте рутинных обязанностей, так вы сможете наглядно увидеть ожидающие вас перемены к лучшему.