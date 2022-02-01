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Законодательство РК
11:23 01.02.2022

Превентивные действия против нарушителей прав на товарные знаки

товарные знаки Фото: pxhere
Нашей национальной системе охраны и защиты интеллектуальной собственности уже почти 30 лет!

В самом начале основной задачей было перерегистрировать товарные знаки бывшего Советского Союза, интенсивно началась в Казахстане и регистрация товарных знаков как национальных, так и иностранных компаний.

С течением времени появились нарушения прав. Это был контрафакт, незаконный ввоз предназначенных для других стран товаров (параллельный импорт), использование обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

Я хотел бы обратить ваше внимание на участившиеся попытки регистрации обозначений, сходных с уже зарегистрированными товарными знаками и участившиеся случаи проблемных разбирательств по попыткам аннулирования сходных товарных знаков, несвоевременно выявленных при регистрации. Случаи регистрации таких очень похожих товарных знаков, к сожалению, не редки, что создает реальные проблемы владельцам товарных знаков.

По закону предполагается, что как только знак зарегистрирован и опубликован, информация о его регистрации доступна всем, но не все смотрят официальные бюллетени по товарным знакам! Не многие знают о наличии зарегистрированного сходного знака до того момента, пока он не начал использоваться. И в этот момент выясняется, что товарный знак был зарегистрирован уже более пяти лет назад и оспорить его по сходству не представляется возможным.

Что делать? Аннулировать его по неиспользованию, но использование началось и по закону уже оспорить регистрацию знака нельзя. Остается основание аннулирования регистрации на основе возможности введения в заблуждение потребителей или недобросовестной конкуренции, но для этого нужен серьезный сбор доказательств со значительными затратами и не факт, что суд их примет и вынесет решение в пользу владельца более ранней регистрации товарного знака, поскольку споры по недобросовестной конкуренции являются и сложными, и дорогостоящими.

Этого можно было бы избежать, если бы владелец вовремя озаботился защитой своего товарного знака не только от контрафактного товара, но и против регистрации сходных знаков на имя третьих лиц.

Наиболее дешевый и эффективный способ защиты – мониторинг не только опубликованных зарегистрированных знаков, но и заявок на товарные знаки, где процедура предоставления правовой охраны намного проще и результативнее.

Такой мониторинг поможет на ранних стадиях и по простой процедуре устранять нежелательные знаки, не прибегая в дальнейшем к длительным и затратным судебным разбирательствам.

С момента начала публикации заявок (октябрь 2018 года) нами были подготовлены и поданы более 20 предупредительных писем, в результате которых 90% писем были удовлетворены и сходным знакам было отказано в регистрации на стадии экспертизы.

Это дает владельцам товарных знаков:

  1. экономию средств – решение данного вопроса на стадии экспертизы в несколько раз дешевле, чем процедура оспаривания уже зарегистрированного знака в досудебном порядке и затем в суде;

  2. преимущество во времени – знак еще не зарегистрирован и не используется, вся процедура происходит на стадии рассмотрения самой заявки на сходный знак;

  3. избежание конфликтных ситуаций в будущем – знак на основании сходства до степени смешения может быть аннулирован по закону в течение пяти лет с даты регистрации. Если этот срок пропустить, то в дальнейшем регистрацию знака будет очень трудно аннулировать и потребуется больше усилий и затрат.

В зависимости от ресурсов владельца товарного знака мониторинг может осуществляться на понедельной, помесячной, поквартальной основе, но, на наш взгляд, проводить его стоит или самостоятельно, или с помощью специалистов.

Юрий Болотов
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