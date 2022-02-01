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Законодательство РК
11:32 01.02.2022

Помощь предпринимателям от крупнейшей МФО после январского ЧП

финансирование предпринимателей Фото: KMF
Крупнейшая микрофинансовая организация страны, KMF, обслуживает свыше 225 тыс. клиентов, из которых около 190 тыс. – предприниматели.

На сегодняшний день общий объем средств, направленный на финансирование предпринимателей, превышает 260 млрд тенге. Большая часть бизнес-клиентов компании проживают и ведут свой бизнес в сельской местности.

Сегодня любой клиент МФО может воспользоваться единым набором обязательных для всех МФО мер поддержки заемщиков, разработанным и принятым финансовым регулятором. АРРФР – предоставление всем пострадавшим юридическим и физическим лицам отсрочки платежа сроком на три месяца по всем видам займов и микрокредитов. В период отсрочки по займам и микрокредитам не будут начисляться неустойки, штрафы и пени, а также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения.

Клиентам KMF также доступны дополнительные меры поддержки, которые компания разработала по собственной инициативе для клиентов, пострадавших в результате ЧП в январе 2022 года.

Все клиенты KMF могут воспользоваться одной или сразу четырьмя мерами поддержки в зависимости от степени понесенного ущерба.

  1. Адресная материальная помощь от KMF особо пострадавшим клиентам в зависимости от суммы ущерба.

  2. Кредитные каникулы. Для особо пострадавших предпринимателей предоставляется возможность получить отсрочку погашения основной суммы долга и списание вознаграждения сроком до трех месяцев.

  3. Программа субсидирования. В рамках данного направления KMF выделила 200 млн тенге из собственных средств. До 31 марта 2022 года включительно клиенты (физические и юридические лица) смогут получить дополнительное финансирование в KMF под сниженную на 50%-ную ставку вознаграждения на пополнение оборотных или основных средств. Льготные займы могут получить бизнес-клиенты KMF, пострадавшие от действий мародеров, а также те, кто был вынужден приостановить предпринимательскую деятельность вследствие режима ЧП. В рамках этой меры увеличена беззалоговая сумма для жителей наиболее пострадавших городов.

  4. Реструктуризация. По запросу клиентов будет сделана оперативная реструктуризация микрокредитов, с изменением графика погашения. Клиенты могут подать заявление в любом из отделений KMF или по электронной почте restruct@kmf.kz. Заявление должно быть составлено в письменном виде в произвольной форме, содержать причину отсрочки платежей по кредиту с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.

Также компания уже списала задолженность клиентам, у которых погибли во время беспорядков близкие родственники – работники силовых структур.

С момента своего основания KMF придерживается социально ориентированной модели сотрудничества с предпринимателями и соблюдает международные принципы защиты клиентов.

В 2015 году МФО KMF получила социальный рейтинг, который учитывает деятельность в социальном спектре: как микрокредиты влияют на улучшение благосостояния заемщика, бизнеса, его семьи.

комментарий

Фото: KMF

Мы стали 31-й в мире и первой в Казахстане компанией, получившей сертификат Smart Campaign. Получили оценку А+. Это подтверждение того, что процессы, политика и система управления компанией соответствуют семи принципам социальной защиты клиентов: разработка продуктов и каналов доставки, предотвращение чрезмерной задолженности, прозрачность, ответственное ценообразование, справедливое и уважительное отношение к клиентам, конфиденциальность данных клиента, наличие механизмов рассмотрения и разрешения жалоб.Далида Давлятшина, управляющий директор МФО KMF

По словам топ-менеджера, социальный рейтинг свидетельствует о том, что компания приносит пользу обществу.

Эксперты оценивали наши показатели, встречались с нашими сотрудникам и клиентами, изучали внутреннюю документацию и статистику, – пояснила управляющий директор KMF . – Это было затратно и потребовало от нас много усилий, но подтвердило нам состоятельность нашей миссии.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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