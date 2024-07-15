Микрофинансирование по новым правилам: что будет меняться в деятельности МФО в этом году

Эксперты обсудили законодательные изменения, которые происходят на финансовом, и в частности, микрофинансовом рынке в этом году. Какое влияние могут оказать новые правила на деятельность микрофинансовых организаций (МФО), в материале Zakon.kz.

Текущий год для финансового рынка Казахстана стал очень насыщенным, особенно на различные законодательные нововведения. В рамках форума АМФОК "Микрофинансовый сектор: 20 лет устойчивого развития" управляющий директор по юридическим вопросам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Назар Рахимов напомнил, что основной закон, касающийся развития и регулирования финансового рынка, был подписан главой государства 19 июня 2024 года.

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". Одна из его основных задач – недопущение и снижение роста долговой нагрузки населения. При этом изменения, внесенные в документ, коснулись микрофинансовой, банковской и коллекторской деятельности.

Фото: Zakon.kz

Представитель АФК отметил, что главная задача при внесении любых нововведений – избежать шоков для рынка и потребителей финуслуг. Так, одно из ожидаемых событий для всего финансового сектора в этом году – принятие новой годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ).

Новые ставки и влияние на сектор

Как ранее сообщала председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, по предварительным расчетам предельная ставка ГЭСВ будет находиться в диапазоне от 44 до 53%, в зависимости от риск-моделей каждого финансового института. Однако для сектора МФО даже небольшое снижение ставки может быть весьма ощутимым.

Председатель правления одной из казахстанских МФО Жумагуль Хайрлыбаева подчеркнула, что микрофинансирование, как и прежде, востребовано в Казахстане и одни лишь банки не могут закрыть потребности всех жителей в получении финсредств, и самое главное – в их доступности.

"У нас большой процент сельского населения, но именно оно не всегда имеет доступа к банковским услугам. Никто почему-то не говорит о том, почему сельское население идет в МФО. Это происходит не только потому, что нет банков, а потому, что в сознании потребителя откладывается, что МФО – это организации, где можно прийти, получить кредит без других каких-либо дополнительных продуктов. В каких-то случаях именно однородность предоставляемой услуги помогает заемщику определиться, легче "пробить" себе путь к финресурсам". Жумагуль Хайрлыбаева

При этом, если на первых этапах развития рынка клиенты МФО получали кредиты через отделения банков или почту, что снижало нагрузки для микрофинансовых организаций, то активное развитие онлайн-кредитования и цифровизации в финсекторе, а также различные регуляторные требования потребовали больших расходов от МФО. В таких условиях ставка вознаграждения стала едва ли ни единственным способом зарабатывать для компаний рынка.

"Несмотря на большую востребованность микрофинансовых услуг, МФО и банки находятся в несколько неравных позициях. Что касается эффективной процентной ставки, мы практически никогда не достигали 56%. Да, может, в начале были моменты, когда это происходило, но конкуренция заставляет МФО все-таки идти на какие-то снижения, для того чтобы оставаться на рынке". Жумагуль Хайрлыбаева

По ее словам, эффективная реальная ставка по кредитам по госпрограммам, как правило, варьируется от 12 до 36%, при этом ГЭСВ максимум достигает 48%. В связи с этим, при снижении ставки, необходимо предоставить МФО другие инструменты повышения доходности, считает спикер. Например, платежные операции или, возможно, комиссии. По мнению Жумагуль Хайрлыбаевой, регулировать размер комиссии проще, чем ГЭСВ, так как конкуренция на рынке заставит МФО работать наиболее эффективно и стараться снизить издержки для заемщика.

Урегулирование споров

Помимо ставок, участники микрофинансового рынка также отдельно обсудили и появление института микрофинансового омбудсмана. Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов рассказал, что в соответствии с недавними поправками был введен новый институт.

"В Казахстане на протяжении многих лет осуществляет деятельность банковский омбудсман. С введением омбудсмана для МФО потребители микрофинансовых услуг будут обеспечены возможностью рассматривать споры и задолженности по микрокредитам. При этом решение омбудсмана для МФО будет обязательным для исполнения в случае согласия с этим решением заемщика". Ербол Омарханов

Управляющий директор по юридическим вопросам АФК Назар Рахимов подчеркнул, что разделение функций омбудсмана – большой результат для финансового рынка, поскольку на этапе разработки проекта по изменениям для МФО предлагалась концепция единого регулятора.

"В текущих условиях, когда рынок активно развивается, отношения усложняются, функции и агентства, и Нацбанка передать одному органу – было бы поспешным решением. Это была наша общая позиция". Назар Рахимов

Он добавил, что договорные отношения между клиентом и МФО или банком регулируются договором, и никакой административный акт не должен влиять на эти отношения. Следующим этапом в этой сфере, по мнению представителя АФК, должна стать разработка единых правил для банковского и микрофинансового омбудсманов.

С этим согласен и банковский омбудсман Дархан Нурпеисов. Он полагает, что в области рассмотрения процедур, принятия решений и принципов рассмотрения споров должны быть унифицированы правила деятельности и единые подходы, так как институт микрофинансового омбудсмана основан на тех же правовых основах, что и банковского.

"Относительно противоречий и разногласий между омбудсманами, то их не будет. Во-первых, потому, что предмет обращения другой, субъекты разные и законодательство, которое регулирует эти взаимоотношения, тоже различное. Но все покажет практика. Если же вопрос касается того, будет ли взаимодействие по конкретным случаям и заемщикам, то, скорее всего, тоже нет. Так как каждый омбудсман рассматривает только конкретное обращение заемщика и мы не можем выходить за пределы этого обращения". Дархан Нурпеисов

Помимо этого, эксперты также вспомнили и о мерах, связанных с мошенническими кредитами. По словам Назара Рахимова, в прошлом году совместно с АМФОК и банками был заключен меморандум по борьбе с онлайн-мошенничеством. Один из пунктов документа предполагает: если будет доказано, что кредит был выдан заемщику без его участия, то необходимо провести работу по списанию такого займа. При этом финорганизациям постоянно приходится дорабатывать внутренние системы управления рисками, так как выдача цифровых кредитов продолжает развиваться, и параллельно с этим вводятся все новые требования.

Фото: Zakon.kz

Так, например, финорганизациям обязательно нужно будет учитывать норму, которая предусматривает получение одобрения супруга/и на оформление кредита (ожидается, что правило будет распространяться на кредиты свыше 1 тыс. МРП), а также добровольное ограничение на выдачу займов ("Стоп кредит").

Назар Рахимов пояснил, что если по какой-то причине, в том числе в результате технического сбоя, кредит будет выдан без согласия супруга/и, либо же будет проигнорировано ограничение на выдачу, ответственность за это ляжет на плечи кредитора (банка или МФО), причем последствия от таких ошибок могут быть довольно серьезными. Следовательно, финансовым организациям нужно будет развивать дополнительные внутренние инструменты, чтобы не допустить выдачи кредита без соответствующих проверок.