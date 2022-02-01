Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации президента

Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.

Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением главы государства Нуртлеу Мурат освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности в связи с переходом на другую работу. Его назначили на эту должность 5 января.

Мурат Нуртлеу родился 11 марта 1976 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовой стаж:

· референт, атташе Управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1998-1999);

· атташе Посольства РК в Малайзии (1999-2003);

· второй секретарь Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2003-2004);

· советник министра иностранных дел РК (2004-2006);

· руководитель секретариата министра иностранных дел (2007);

· заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2007);

· руководитель аппарата Сената Парламента РК (2007-2011;

· посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2011);

· директор департамента Азии и Африки МИД РК (2011);

· советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014);

· заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК (2014-2016);

· Чрезвычайный и полномочный посол РК в Финляндской Республике (с 03.2016), в Эстонской Республике по совместительству (02.2017 – 24.03.2019);

· помощник президента РК (24.03.2019 – 25.02.2021);

· заместитель руководителя Администрации президента РК (25.02.2021 – 05.01.2022);

· первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (с 05.01.2022).

Ранее должность руководителя Администрации президента занимал Ерлан Кошанов. 1 февраля он был избран новым председателем нижней палаты Парламента РК.